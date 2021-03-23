Комментатор по Dota 2 Иван Lazar Лазарев поделился своими мыслями о сообществе игры и причастности кастеров к его становлению. По его словам, если всерьёз взяться за воспитание положительных аспектов, таких как общение внутри игры, то новые игроки будут намного более воспитанными. Этими мыслями Лазарев поделился в интервью на Escorenews.

Не хочу никого обвинять, потому что мы все были молодыми и совершали ошибки, но кастеры в том числе несут ответственность за то, каким выросло комьюнити. Я считаю, что в наших руках сделать так, чтобы следующее поколение было другим, но это тяжело, потому что след остался.

Ранее комментатор и стример по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился своими мыслями относительно матча Natus Vincere и Gambit Esports в рамках онлайн-турнира ESL Pro League Season 13. По его словам, Владислав nafany Горшков, исполняющий роль капитана команды, с тактической точки зрения отлично принимает решения и выступает. Эту позицию Триноженко обозначил в своём блоге на ютубе.