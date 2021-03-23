Состав иберспортивной организации Gambit Esports по CS:GO поднялся на две позиции вверх в рейтинге HLTV и теперь располагается на третьей строчке и имеют на своём счету 638 очков. Natus Vincere по-прежнему имеют статус лидера таблицы и находятся на первом месте. Рейтинг был опубликован на сайте HLTV.

Virtus.pro упали на одну позицию вниз и теперь находятся на четвёртой позиции, а Liquid на одну позицию ниже. Среди СНГ-коллективов также выделились Spirit, которые поднялись на одну строчку выше и теперь входят в топ-6 лучших команд мира.

В десятку лучших также попали бразильцы FURIA, имея на своём счету 313 очков.

Ранее состав Gambit Esports по CS:GO занял первую строчку в списке лучших команд мира по версии ESL. На второй позиции расположились Astralis, упав на одну строчку вниз, а Team Vitality по-прежнему остались на третьей позиции.

Gambit Esports имеют 737 очков, а датский ростер 711. На четвёртом месте также остались «Рождённые Побеждать». Примечательно, что в рейтинге от HLTV Natus Vincere располагаются на первой позиции, а лидеры ESL на пятой.