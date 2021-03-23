Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в четвертый раз подряд обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина и вышел в следующую стадию плей-офф.

Четвертая игра серии состоялась на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Во втором и третьем периодах «Ак Барс» забросил три шайбы подряд. По очереди отличились Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев.

В концовке третьего периода «Салават Юлаев» предпринял попытку отыграться, но сумел забросить только две шайбы: отличились Джефф Плэтт и Александр Кадейкин.

Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу «Ак Барса», что позволило команде из Казани стать первым финалистом Восточной конференции в сезоне-2020/21.