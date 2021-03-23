Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» разгромил саратовский «Автодор» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на арене «Кристалл» в Саратове и завершилась со счетом 89:62 в пользу петербургских баскетболистов.

Сет по четвертям 14:31, 13:17, 26:15, 9:26. Наибольшую разницу по очкам подопечные Хавьера Паскуаля обеспечили себе в первой и четвертой четвертях, а также позволили сопернику сократить разрыв в третьей четверти.

В составе «Зенита» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Остин Холлинс, на его счету 26 очков. Канадец Кевин Пангос оформил в матче дабл-дабл, набрав 12 очков и сделав 12 передач. В составе «Автодора» лучшим игроком стал Душан Растич, набравший 16 очков за встречу.