Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, как изменились его ученики Евгения Тарасова/Владимир Морозов в сезоне-2020/21.

В интервью ФФККР Траньков отметил, что каждый день находится с ребятами, поэтому ему сложно судить о каких-то изменениях. То, что говорят специалисты, радует тренера, но он понимает, что расслабляться нельзя.

По мнению Транькова, Тарасова и Морозов самостоятельно поменялись по ходу сезона.

«Изменили свое отношение к работе и к себе, к восстановлению, каким-то профессиональным качествам, которых до этого, как мне кажется, им не хватало», — сказал Траньков, подчеркнув, что у него практически нет нареканий к Тарасовой и Морозову, поэтому это принесло результат.

«Они, наконец, поняли и начали двигаться, только начали двигаться в правильном направлении. Это еще не максимально то, что нужно для побед, но это уже очень большой шаг вперед», — заключил Траньков.