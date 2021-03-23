Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала об организации чемпионата мира 2021 года в Стокгольме и ограничениях в связи с пандемией коронавируса.

В интервью пресс-атташе ФФККР Ольге Ермолиной Туктамышева заявила, что на деле все оказалось не так страшно, как представлялось заранее, необходимо постоянно ходить в маске и складывать вещи в коробку перед тренировкой, чтобы не контактировать с тренером.

Также фигуристка рассказала, что в отеле поставили игровые зоны, чтобы участникам ЧМ было не скучно все время проводить взаперти.

«Самая любимая моя часть здесь — это столовая. Но не потому что мы все любим покушать, а потому что в столовой огромные окна, которые выходят на главную арену. Можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание«, — рассказала Туктамышева.