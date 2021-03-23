Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о впечатлениях от арены в Стокгольме, где состоится чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года.

В интервью японскому Fuji TV Трусова отметила качество ледового покрытия на катке.

«Очень хорошая арена. Мне очень нравятся лёд и размер льда. Жаль, что без зрителей, мне очень важна их поддержка», — сказала фигуристка, выразив надежду на то, что и без зрителей все сложится хорошо.

Также Трусова ответила на вопрос, будет ли она исполнять тройной аксель в короткой программе. «Я никогда не говорю свой контент ни на какую программу, всё посмотрите завтра и в произвольной программе», — сказала фигуристка.

Напомним, в заявке на турнир Трусова не указала тройной аксель в короткой программе, но на тренировках прогоняла постановку с тройным акселем.