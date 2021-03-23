Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей произвольной программе «Хроники заводной птицы», а также целях на чемпионат мира в Стокгольме.

В интервью Fuji TV Туктамышева отметила, что ей нравится необычность произвольной программы, неклассическая хореография, а также уникальная музыка, которая создавалась практически специально для неё.

«Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям», — сказала Туткамышева.

По словам фигуристки, она просто хочет выступить на турнире достойно и показать уверенное катание, наслаждаться тем, что она здесь и с сильными эмоциями откатать обе программы.

Напомним, уже завтра, 24 марта, фигуристки выступят на ЧМ с короткими программами.