Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка страны Анна Щербакова высказалась по поводу четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Это пока секрет даже для меня, так что посмотрим по ходу, ещё короткая программа, дальше день перерыва. Все будет зависеть от моей формы и от состояния», — отметила Щербакова в интервью для японского канала Fuji TV.

Также фигуристка сказала, что из-за отсутствия международных соревнований она не сталкивалась с соперницами из других стран. «Надо не искать свои преимущества перед другими, а просто стараться качественно выполнить свою работу», — подчеркнула Щербакова, добавив, что постарается в обеих программах сделать все, что было наработано, чтобы к самой себе не было никаких вопросов.

Короткие программы девушки покажут на ЧМ уже завтра, 24 марта.