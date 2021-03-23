Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о том, следила ли она за соперницами из других стран во время сезона-2020/21.

В интервью японскому каналу Fuji TV Щербакова отметила, что из-за отсутствия международных турниров было сложно следить за фигуристками из других стран, в том числе, и из Японии.

«Смотрела за Рикой, видела её сальхов, она исполнила его чисто у себя на соревнованиях. Это подстегивает на работу. Когда соревнования только внутри России, постепенно забываешь о конкуренции стран», — сказала Щербакова, отметив, что все соперницы не стоят на месте, учатся чему-то новому.

Напомним, уже завтра, 24 марта, фигуристки-одиночницы покажут свои короткие программы на ЧМ в Стокгольме.