Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился новыми видео с тренировки фигуристок, на котором они исполняют танец под песню из 80-х.

В качестве музыкального сопровождения хореограф выбрал композицию Бонни Тайлер «Holding out for a hero» (I need a hero). На тренировке хореографическую композицию исполняют Камила Валиева и Софья Акатьева.

«Сегодня у нас был диско-джаз с элементами аэробики, такая стилистика очень хорошо работает на амплитуду движения в быстрых ритмах, силу, выносливость и очень хорошо сжигает лишненькое», — написал Железняков под видео.

На данный момент тренерский штаб группы Этери Тутберидзе отправился в Стокгольм, где с 24 по 28 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. От команды Тутберидзе на ЧМ поехали Анна Щербакова и Морис Квителашвили.