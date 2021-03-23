Комментатор по CS:GO Фёдор KvaN Захаров поделился своими мыслями о текущей форме состава Natus Vincere в последних чемпионатах. По его словам, в ростере сейчас происходит много изменений, из-за которых внутри происходит хаос, который сказывается на результатах команды. Этими мыслями Захаров поделился в твиттере.

Na’Vi сейчас как студент который пытается выучить все предметы за сутки до начала сессии. Одновременно происходит слишком много процессов: — Смена IGL на проблемном мираже — Добавление шестого игрока на новые карты и не понятно какой состав на RMR — Симпл приболел, но играет

Ранее состав иберспортивной организации Gambit Esports по CS:GO поднялся на две позиции вверх в рейтинге HLTV и теперь располагается на третьей строчке и имеют на своём счету 638 очков. Natus Vincere по-прежнему имеют статус лидера таблицы и находятся на первом месте. Рейтинг был опубликован на сайте HLTV.