Аналитик в CS:GO Данкан Thorin Шилдс поделился мыслями о текущей форме игрока состава Natus Vincere Александра s1mple Костылева. По его словам, геймер в данный момент может обыграть абсолютно любого соперника, но его коллектив мешает это сделать и тянет назад. Эту позицию Шилдс озвучил в твиттере.

S1mple может победить кого угодно. Его проблема лишь в том, что NAVI могут проиграть кому угодно. Это настоящий позор. Люди ждут от s1mple результатов, необходимых для победы над командами, которые не могли бы даже конкурировать с NAVI, если бы руководство было более компетентным

Ранее комментатор по CS:GO Фёдор KvaN Захаров поделился своими мыслями о текущей форме состава Natus Vincere в последних чемпионатах. По его словам, в ростере сейчас происходит много изменений, из-за которых внутри происходит хаос, который сказывается на результатах команды. Этими мыслями Захаров поделился в твиттере.