Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина и сравнял счёт по победам.

Игра прошла на «Арене-2000» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев площадки.

Хоккеисты «Локомотива» забросили две шайбы во втором периоде и одну — в третьем. В составе хозяев отличились Артем Ильенко, а также Теэму Пулккиннен, которому удалось реализовать большинство после удаления Богдана Киселевича за атаку игрока, не владеющего шайбой.

На заключительной минуте встречи Егор Коршков забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, счет в серии стал 2:2, следующая игра пройдет уже в Москве. В этой серии состоится еще минимум две игры, так как счет ведется до четырех побед одной из команд.