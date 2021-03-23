Комментатор и ведущий по Dota 2 Виталий v1lat Волочай поделился информацией о том, что мидер коллектива PSG.LGD Чэн NothingToSay Цзинь Сян всё ещё не может попасть в Сингапур, чтобы принять участие в грядущем Мейджоре ONE Esports 2021. Эту информацию Волочай озвучил в своём телеграм-канале.

Европейцам и американцам их дают без проблем, а вот азиатам, своим соседям сингапурцы дают их не так активно.. Итого на данный момент малайзиец NothingToSay из команды PSG.LGD все еще не получил свое разрешение на вьезд, а вылетать надо уже, так как им уже играть через 4 дня, а еще надо добраться и пройти карантин

Ранее Виталий v1lat Волочай высказался о заболевании Covid-19 игроками коллектива Natus Vincere Андреем ALWAYSWANNAFLY Бондаренко и Богданом Iceberg Василенко перед грядущим Мейджором ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, нет никаких причин ругать киберспортсменов из-за сложившейся ситуации, так как они сами пострадали от того, что не смогут проявить себя на чемпионате. Об этом Волочай написал в твиттере.