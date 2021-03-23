Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка Меган Дюамель оправдалась за высказывания о болезненности российской фигуристки Анны Щербаковой на тренировках перед чемпионатом мира 2021 года.

В своем «Твиттере» Дюамель попыталась объяснить свои слова, сказанные в подкасте The Skating Lesson.

Канадская фигуристка подчеркнула, что говорила лишь положительные вещи о каждом фигуристе, которого ведущие обсуждали в подкасте.

«Меня назвали расисткой только потому, что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Хотя сама фигуристка и её команда открыто заявляли, что в этом сезоне она несколько раз болела. И это факт», — написала Дюамель в своем аккаунте.

Напомним, в сезоне-2020/21 Анне Щербаковой пришлось перенести пневмонию после коронавируса, она выступала на ЧР-2021 с температурой.