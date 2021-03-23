Французский футболист Мусса Дембеле потерял сознание на дневной тренировке мадридского «Атлетико». Информацию об этом сообщает испанское издание AS.

Эпизод с 24-летним нападающим произошел сегодня, 23 марта, он потерял сознание и упал, пока выполнял одно из упражнений. Футболисту быстро оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Врачи заключили, что Дембеле потерял сознание из-за резкого падения артериального давления. Медштаб «Атлетико» собирается пристально отслеживать показатели игрока во время тренировок и матчей. Ранее Мусса Дембеле переболел коронавирусом.

Напомним, Мусса Дембеле на правах аренды перешел в мадридский «Атлетико» из французского «Лиона», «Атлетико» имеет право выкупа контракта форварда за 33 млн евро.