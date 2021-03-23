Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о том, что она взяла двойную фамилию после того, как вышла замуж за своего партнера на льду Максима Транькова.

Фигуристка опубликовала в «Инстаграме» пост, в котором рассказала о происхождении своей фамилии и смене ее на двойную после свадьбы.

«По документам я Волосожар-Транькова. Макс не настаивал, чтобы я меняла фамилию, она ему нравится. Говорит, что очень звучная. А мне было важно взять фамилию мужа», — написала фигуристка.

Также Волосожар отметила, что спортсменам сложно менять фамилию посреди карьеры, когда их уже знают под своей.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков поженились в 2015 году, в 2017-м у пары родилась дочь Анжелика.