Главные новости с ледовых катков, баскетбольных площадок и футбольных полей — в обзоре событий дня за 23 марта от Nevasport.

Трусова и Щербакова откроют последнюю разминку в короткой программе на ЧМ

На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме сегодня, 23 марта, состоялась жеребьевка короткой программы в женском одиночном катании. Из россиянок первой на лед выйдет Елизавета Туктамышева. Она попала в предпоследнюю, шестую разминку, получив 28-й стартовый номер. В седьмой, заключительной разминке программы покажут россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова откроет разминку в 17:18 по мск, ей достался 34-й стартовый номер. Щербакова выступит следом за ней, она выйдет на лед примерно в 17:24 по мск.

Трусова чисто прыгнула пять четверных в прогоне произвольной программы на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков в прогоне произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме. Сегодня, 23 марта, спортсменка продуктивно провела дневную тренировку. Она начала прогон программы с четверных флипа и сальхова, затем прыгнула два каскада: четверной лутц – ойлер – тройной сальхов и четверной лутц – тройной тулуп. После этого Александра добавила сольный четверной тулуп.

«Зенит» на выезде разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» разгромил саратовский «Автодор» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Игра прошла на арене «Кристалл» в Саратове и завершилась со счетом 89:62 в пользу петербургских баскетболистов. Сxет по четвертям 14:31, 13:17, 26:15, 9:26. Наибольшую разницу по очкам подопечные Хавьера Паскуаля обеспечили себе в первой и четвертой четвертях, а также позволили сопернику сократить разрыв в третьей четверти.

«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии 1/2 финала Запада

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина и сравнял счёт по победам. Игра прошла на «Арене-2000» в Ярославле и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев площадки. Авторами шайб стали Артем Ильенко, Егор Коршков и Теэму Пулккинен.

«Ак Барс» в четвертый раз подряд обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Востока

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в четвертый раз подряд обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина и вышел в следующую стадию плей-офф. Четвертая игра серии состоялась на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Командный ЧМ по фигурному катанию в Осаке пройдет со зрителями

Принято решение о проведении командного чемпионата мира по фигурному катанию со зрителями. Турнир пройдет в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля. Как сообщает твиттер турнира, билеты поступят в продажу с 3 апреля. Соревнования находились под угрозой отмены из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Японии в связи с коронавирусом. В 2011 году командный чемпионат мира отменили из-за землетрясения в Японии.

Ивица Олич официально представлен главным тренером ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич официально объявлен новым главным тренером ЦСКА. Олич стал преемником белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был разорван накануне по обоюдному согласию. Нового рулевого представят команде сегодня, 23 марта, после чего балканец приступит к выполнению обязанностей, — сообщает офсайт красно-синих.

UFC исключил Хабиба из всех рейтингов

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, исключен из всех рейтингов промоушена. На прошлой неделе он официально подтвердил, что не собирается возвращаться в октагон. Теперь лидером сводного рейтинга вне зависимости от весовой категории является Джон Джонс. Он возглавлял список до победы Хабиба над Джастином Гэтжи осенью 2020-го года.