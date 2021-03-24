В Стокгольме начинается соревновательная программа чемпионата мира по фигурному катанию, сборная России по футболу на Мальте стартует в квалификации ЧМ-2022, СКА и московское «Динамо» сыграют четвертый матч полуфинала конференции в плей-офф КХЛ. Все самые интересные события 24 марта — в анонсе Nevasport.
Фигурное катание. ЧМ-2021
• 12.00 Женщины. Короткая программа
Прямая трансляция на Первом канале
• 20.30 Спортивные пары. Короткая программа
Прямая трансляция на «Eurosport 1»
Футбол. Квалификация ЧМ-2022, группа «Н»
• 22.45 Мальта — Россия
Прямая трансляция на Первом канале
• 22.45 Кипр — Словакия
• 22.45 Словения — Хорватия
Прямая трансляция на «Матч! Арена»
Футбол. Квалификация ЧМ-2022, остальные группы
• 20.00 Турция — Нидерланды
• 22.45 Бельгия — Уэльс
• 22.45 Гибралтар — Норвегия
• 22.45 Латвия — Черногория
• 22.45 Португалия — Азербайджан
• 22.45 Сербия — Ирландия
• 22.45 Финляндия — Босния и Герцеговина
• 22.45 Франция — Украина
• 22.45 Эстония — Чехия
Футбол. ЧЕ-2021 (U-21)
• 20.00 Словения (U-21) — Испания (U-21)
• 20.00 Чехия (U-21) — Италия (U-21)
• 23.00 Венгрия (U-21) — Германия (U-21)
• 23.00 Румыния (U-21) — Нидерланды (U-21)
Хоккей. КХЛ, 1/4 финала Кубка Гагарина
• 17.00 «Металлург» — «Авангард»
Прямая трансляция на «Матч ТВ»
• 19.00 «Динамо» М — СКА
Прямая трансляция на «КХЛ HD»
Теннис. Турнир WTA в Майами, 1/64 финала
• 18.00 Анна Калинская (Россия) — Ирина Бегу (Румыния)
• 21.30 Ализе Корне (Франция) — Светлана Кузнецова (Россия)
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