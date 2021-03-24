В Стокгольме начинается соревновательная программа чемпионата мира по фигурному катанию, сборная России по футболу на Мальте стартует в квалификации ЧМ-2022, СКА и московское «Динамо» сыграют четвертый матч полуфинала конференции в плей-офф КХЛ. Все самые интересные события 24 марта — в анонсе Nevasport.

Фигурное катание. ЧМ-2021

• 12.00 Женщины. Короткая программа

Прямая трансляция на Первом канале

• 20.30 Спортивные пары. Короткая программа

Прямая трансляция на «Eurosport 1»

Футбол. Квалификация ЧМ-2022, группа «Н»

• 22.45 Мальта — Россия

Прямая трансляция на Первом канале

• 22.45 Кипр — Словакия

• 22.45 Словения — Хорватия

Прямая трансляция на «Матч! Арена»

Футбол. Квалификация ЧМ-2022, остальные группы

• 20.00 Турция — Нидерланды

• 22.45 Бельгия — Уэльс

• 22.45 Гибралтар — Норвегия

• 22.45 Латвия — Черногория

• 22.45 Португалия — Азербайджан

• 22.45 Сербия — Ирландия

• 22.45 Финляндия — Босния и Герцеговина

• 22.45 Франция — Украина

• 22.45 Эстония — Чехия

Футбол. ЧЕ-2021 (U-21)

• 20.00 Словения (U-21) — Испания (U-21)

• 20.00 Чехия (U-21) — Италия (U-21)

• 23.00 Венгрия (U-21) — Германия (U-21)

• 23.00 Румыния (U-21) — Нидерланды (U-21)

Хоккей. КХЛ, 1/4 финала Кубка Гагарина

• 17.00 «Металлург» — «Авангард»

Прямая трансляция на «Матч ТВ»

• 19.00 «Динамо» М — СКА

Прямая трансляция на «КХЛ HD»

Теннис. Турнир WTA в Майами, 1/64 финала

• 18.00 Анна Калинская (Россия) — Ирина Бегу (Румыния)

• 21.30 Ализе Корне (Франция) — Светлана Кузнецова (Россия)