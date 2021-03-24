Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой выездного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа», в котором «молнии» добились победы — 2:1.

Россиянин парировал 16 бросков из 17, не совладав лишь с выстрелом финского форварда «Старс» Роопе Хинца в большинстве на 5-й минуте первого периода. В дальнейшем гости проявили волю и взяли верх благодаря голам Стивена Стэмкоса и Янни Гурда в середине второй двадцатиминутки.

Василевский переписал рекорд «Тампы», одержав 12 побед подряд. Ему осталось выиграть еще две встречи, чтобы повторить лучшее достижение в НХЛ, принадлежащее Сергею Бобровскому, который в сезоне-2016/17 праздновал 14 викторий кряду.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев пропустил первую половину второй трети из-за попадания шайбы в лицо после выброса Василевского. Сергачев вернулся на площадку и занес «+1» в графу полезности, проведя на льду 19 минут 30 секунд. Александр Волков («Тампа») и Денис Гурьянов («Даллас») не набрали результативных баллов. Голкипер «звезд» Антон Худобин записал в актив 24 сэйва.