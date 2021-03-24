Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в выездном поединке НХЛ против «Аризоны», однако «лавины» уступили «койотам» в серии буллитов — 4:5.

Ничушкин поразил ворота Эйдена Хилла на 6-й минуте третьего периода, сделав счет 4:2 в пользу денверцев. Однако «Аризона» сделала камбэк, перевела встречу в овертайм и дожала гостей в серии бросков. «Койотис» реализовали все три своих подхода, тогда как «Эвеланш» — один из двух.

Ничушкин продлил результативную серию до трех матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. Всего в нынешнем сезоне в его активе стало 14 (7+7) баллов.

Помимо воспитанника челябинского хоккея, в составе «Колорадо» отличились Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. У «Аризоны» голами отметились Джейкоб Чикран, Алекс Голигоски, Лоусон Краус и Фил Кессел, победный буллит на счету Конора Гарланда. Защитник «койотов» Илья Любушкин завершил вечер без очков и с показателем полезности «-1».