Официальный инстаграм-аккаунт команды Этери Тутберидзе стал подписчиком фигуристки Алёны Косторной.

В начале марта состоялся громкий переход Косторной из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. 17-летняя спортсменка вернулась к прежнему тренеру после ряда неудач в текущем сезоне. Она пропустила чемпионат России из-за коронавируса, а в финале Кубка страны заняла лишь 6-е место. Это не позволило Косторной отобраться на чемпионат мира, который проходит в эти дни в Стокгольме.

В Швеции сборную России в женском одиночном катании представляют Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Сегодня они выступят с короткими программами.

До работы с Плющенко Косторная занималась в группе Тутберидзе, под руководством которой выиграла чемпионат Европы-2020.