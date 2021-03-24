В матче НХЛ «Даллас» — «Тампа» (1:2) голкипер гостей Андрей Василевский нечаянно травмировал одноклубника Михаила Сергачева, попав тому шайбой в голову.

Василевский пробрасывал шайбу по борту, и та угодила в лицо Сергачеву. Из-за повреждения защитнику пришлось пропустить несколько смен. Впоследствии он вернулся на лед и помог «молниям» победить.

Василевский отразил 16 бросков из 17, был признан первой звездой встречи и установил клубный рекорд, одержав 12-ю победу подряд. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Луи Домингу (11 викторий).

После матча Сергачев опубликовал в инстаграме совместное фото с Василевским и поздравил партнера с рекордом. «Поздравляю с рекордом! Следующий раз бросай мимо моего лица», — подписал снимок защитник.