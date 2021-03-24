Семнадцатилетняя сноубордистка Софья Надыршина примет участие в альпийских дисциплинах юниорского чемпионата мира в Красноярске.

С 25 по 27 марта на трассах спортивного комплекса «Сопка» состоятся квалификационные и финальные заезды в гигантском и параллельном слаломе, а также командная гонка. В составе юниорской сборной России на домашние соревнования заявлена самая молодая чемпионка мира в истории сноуборда Софья

Надыршина.

В этом сезоне спортсменка стала лидером женской сборной в слаломе, а в зачете Кубка мира поднялась на вторую строчку. Выше в рейтинге была только бронзовый призер Олимпийских игр Рамона Хофмайстер. Бороться за главную награду Софье не дало падение на последнем этапе, но немецкую сноубордистку она уже побеждала на взрослом чемпионате мира.

В декабре юниорка опередила сверстников в личных заездах в австрийском Лахтале и выиграла золото в командных соревнованиях в паре с Дмитрием Логиновым. Этот старт был перенесен на зиму из-за пандемии коронавируса. В начале марта спортсменка дебютировала на взрослом чемпионате мира, заняв первое и второе место в параллельном и гигантском слаломе. На юниорском старте в Красноярске Софья Надыршина может повторить свою победную серию.

Первенство мира завершится 27 марта командной гонкой в слаломе. По окончании акробатических дисциплин в копилке сборной России по сноуборду бронзовая медаль Игоря Тараканова в биг-эйре.