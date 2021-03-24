На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме 24 марта пройдут короткие программы у женщин и спортивных пар. Первыми выйдут на лед представительницы одиночного катания, соревнования стартуют в 12:00 по московскому времени.

Первый канал покажет выступления женщин в прямом эфире, трансляция доступна здесь.

В короткой программе выступят три россиянки. По итогам жеребьевки чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева получила 28-й стартовый номер, она выйдет на лед в шестой разминке ориентировочно в 16:32 по московскому времени. Александра Трусова и Анна Щербакова попали в заключительную, седьмую, разминку программы с 34-м и 35-м номерами соответственно. Время выступления Трусовой — 17:18, Щербаковой — 17:24.

Всего выступят 39 фигуристок.