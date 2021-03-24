Украинский боксер Александр Усик получил предложение от президента UFC Даны Уайта попробовать себя в смешанных единоборствах. Об этом рассказал сам тяжеловес.

34-летний уроженец Симферополя признался, что выразил готовность перейти в UFC по приглашению Уайта. «Я ответил ему, что готов. Так что у меня много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей», — сказал Усик в эфире YouTube-канала XSPORT.ua.

На профессиональном ринге Усик выступает с ноября 2013 года. Он провел 18 боев и во всех одержал победы, 13 из них — нокаутом. Последний успех датирован 31 октября 2020 года, когда Усик одолел британца Дерека Чисору и завоевал чемпионский титул по версии WBO. Будучи любителем, украинец стал олимпийским чемпионом на Играх-2012 в Лондоне в категории до 91 кг.