В сети появилось видео из ресторана в Моздоке, где в ночь на 23 марта в результате конфликта погиб двукратный чемпион мира FCF MMA Алан Хадзиев.

Неизвестный нанес 31-летнему спортсмену смертельные ножевые ранения — после госпитализации врачам не удалось спасти Хадзиева. В происшествии также пострадал еще один посетитель ресторана. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Кадры из ресторана опубликовал телеграм-канал «Владикавказ лайв». На видео видно, как посетители заведения начали драться у бильярдных столов и как их пытались расцепить.

По версии следствия, после инцидента родной брат Хадзиева изрезал напавшего на бойца и нанес ему смертельные раны, — сообщает РЕН ТВ.

Хадзиев — мастер спорта по рукопашному бою. Он дебютировал в MMA 12 марта, победив Адама Абубакарова. 20 марта он одолел Дмитрия Муратова.