Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт может выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такой вариант не исключил президент Петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев.

В настоящее время 36-летняя спортсменка ожидает пополнения в семействе — летом она должна родить второго ребенка. По словам Васильева, после этого Юрлова-Перхт может вернуться в сборную России к старту нового сезона и принять участие в первой для себя Олимпиаде. На Игры-2018 в Пхенчхане она не была допущена из-за нарушения антидопинговых правил.

«Сейчас Екатерина поддерживает физическую активность и, если все пройдет удачно, может вернуться в сборную России уже к грядущему сезону. Безусловно, у нее есть надежда и желание выступить на Олимпиаде в Пекине-2022», — приводит слова Васильев «Спорт день за днем».

Юрлова-Перхт — двукратная чемпионка мира (в индивидуальной гонке и смешанной эстафете) и победительница трех гонок на этапах Кубка мира.