Сборная России начинает отборочную кампанию к чемпионату мира. Такого с национальной командой не происходило лет девять, ведь мы пропускали отбор на ЧМ-2018. Кампанию к чемпионату мира 2014 года играла еще команда Фабио Капелло, пройдя турнир более чем уверенно.

Как известно, сборной Станислава Черчесова немного повезло с жеребьевкой — на месте, например, Хорватии вполне могла оказаться более сильная сборная. Однако это не значит, что придется легко. Расслабляться не позволяет регламент: в Катар напрямую едут только победители своих групп, а обладатели вторых мест играют не просто стыковые игры с одним соперником, а целый плей-офф — нужно будет выиграть два противостояния.

В этой связи важно занять первое место в группе. А это значит — не терять очков. Стартовый отрезок из тройника Мальта -Словения-Словакия во многом определит успешность такой задачи.

Первый соперник для сборной России представляется разминкой. Мальта — одна из тех карликов (179-е место в рейтинге ФИФА), который обыгрывать должны все. Состав мальтийцев составляют местные игроки, усиленные двумя натурализованными иностранцами — защитником из второй португальской лиги Заком Мускатом и форвардом из четвертой лиги Англии Люком Гэмбином.

Впрочем, Мальту можно назвать сильным карликом. Например, в прошлом году команда под руководством главного тренера Дениса Манджы проиграла только один матч, заняв второе место в своей группе Лиги наций, где соперниками были сборная Латвии, Фарерских островов и Андорры. Латвию, например, латвийцы обыграли в гостях со счетом 1:0.

В отличие от других карликов, российская сборная почти не играла с Мальтой. По несколько раз попадались Фареры, Андорра, Люксембург, Сан-Марино и Лихтенштейн. А вот с Мальтой единственный раз играли еще в 96-м. Причем это был товарищеский матч под руководством Олега Романцева. Россия выиграла 2:0 после голов Валерия Карпина и Сергея Кирьякова, а в воротах все 90 минут провел Станислав Черчесов.

Первый барьер на сборе у нас Мальта, мы только о ней и думаем. Все остальные игры — потом. Естественно, хочется начать с положительного результата. Мальта, наверное, выступая дома, думает подобным образом. Банально, но это так: на уровне сборных проходных матчей не бывает, — так прокомментировал предстоящий матч нынешний главный тренер сборной России.

В игре с Мальтой Черчесову предстоит решить небольшой ребус с центральными полузащитниками. Основная пара Роман Зобнин — Магомед Оздоев пропускает игру из-за травм. А легионеры Александр Головин и Алексей Миранчук не участвовали в сборе российской команды в Сочи. Вероятно, в центре поля сыграют Далер Кузяев и Даниил Фомин. Интересно будет смотреться и выход в этой роли 19-летнейго дебютанта Максима Мухина.