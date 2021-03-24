Пресс-служба ВАДА прокомментировала слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о большом количестве терапевтических исключений (TUE) для норвежских спортсменов.

По мнению олимпийской чемпионки, количество TUE для норвежских лыжников зашкаливает. Она считает эти препараты легализованным допингом, благодаря которому скандинавы доминируют в лыжных гонках и биатлоне. Схожего мнения придерживается тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

«Спортсмены, которые подвергаются нагрузкам, требующим от них высокого уровня выносливости, часто страдают от астмы из-за высокой интенсивности вентиляции легких. Прием лекарств от астмы в терапевтических дозах не запрещен, но принимать лекарства воспрещается пероральным путем», — приводит текст сообщения пресс-службы ВАДА «Чемпионат».

В сообщении также указано, что в случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое вещество, находящееся в списке запрещенных. «В таком случае необходимо соблюдать условие, согласно которому дело каждого отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления исключения на терапевтическое использование лекарств», — говорится в сообщении.