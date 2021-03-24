Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным получила назначение на товарищеский матч между сборными Беларуси и Гондураса, который пройдет 24 марта.

Поединок состоится в городе Жодино, что в 45 километрах от Минска. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ассистировать Матюнину будут лайнсмены Алексей Лунев и Валентин Мурашов, — передает сайт РФС.

Сборная Беларуси готовится к старту отборочной кампании к чемпионату мира-2022. Она сыграет в группе «Е» вместе со сборными Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии. Первым соперником белорусов станут эстонцы 27 марта. Через три дня команда Михаила Мархеля померится силами со сборной Бельгии в гостях. Прямую путевку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель квинтета.