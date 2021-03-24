Французская сноубордистка Жюли Помагальски, ставшая чемпионкой мира в сноуборд-кроссе в 1999 году, погибла в горах Швейцарии из-за схода лавины.

Спасатели обнаружили под завалами два тела — 40-летней Помагальски и гида Бруно Кутелли. По сведениям французской прессы, под лавину попал еще один человек.

Национальный олимпийский комитет Франции в своем твиттере выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Помимо золота ЧМ-1999, Помогальски завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в 2003 году. Спустя год она выиграла общий зачет Кубка мира в этой дисциплине. Жюли — участница двух зимних Олимпиад в 2002 и 2006 году. На Играх она дважды занимала 6-е место в параллельном гигантском слаломе.