В Стокгольме началась соревновательная программа чемпионата мира по фигурному катанию. Первыми вышли на лед женщины, в 12:10 по московскому времени началась первая разминка.

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Накануне состоялась жеребьевка, согласно которой представительницы сборной России выступят в шестой и седьмой разминках. Первой выйдет на лед ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, ее выступление ожидается в 16:32 по московскому времени. Прокат Александры Трусовой из академии «Ангелы Плющенко» намечен 17:18. Сразу после нее откатает Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе.

Всего выступят 39 спортсменок. Откроет программу в 12:17 нидерландка Линдсэй ван Зундерт. Последней выйдет на лед японка Рика Кихира.