По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 8861 новый случай инфицирования COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведено свыше 118,1 миллиона исследований, выявлено 4 483 471 случай заболевания, умерли 96 219 человек. За последние сутки зафиксирован 401 летальный исход, выздоровели 10 355 пациентов. В активной фазе болезни остаются 288 852 человека.

Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1431 столичный житель. В Санкт-Петербурге выявлено 807 новых заболевших, в Ленинградской области — 121. Количество смертей среди петербуржцев за весь период пандемии достигло показателя 12 029.