Член Госдумы и глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отреагировал на слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель в адрес россиянки Анны Щербаковой.

Щербакова числится среди участниц проходящего в Стокгольме чемпионата мира. Сегодня ученица группы Этери Тутберидзе выступит с короткой программой. Накануне Дюамель назвала трехкратную чемпионку России болезненной и заявила, что соревнования не должны превращаться в пытку. После этого канадку обвинили в расизме.

Свищев заступился за Щербакову, назвав выпад Дюамель гадостью. «Что это за нападки от олимпийской чемпионки? Осуждаю ее поведение. Видимо, она хочет хайпануть, чтобы ее помнили и не забывали», — цитирует депутата «Чемпионат». Он призвал поддержать россиянку. «Анна — одна из самых красивых спортсменок на сегодня. Мы гордимся и очень ее любим», — сказал Свищев.

ЧМ-2021 — дебютный в карьере 16-летней Щербаковой. На чемпионате Европы-2020 в Граце она завоевала серебро.