Российская фигуристка Анна Щербакова провела генеральную репетицию короткой программы перед дебютом на чемпионате мира в Стокгольме.

На утренней тренировке в день начала соревнований 16-летняя спортсменка чисто исполнила прогон с двойным акселем, каскадом тройной флип — тройной риттбергер и каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. Вне прогона ученица Этери Тутберидзе исполнила еще двойной аксель, каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной риттбергер и еще один двойной аксель.

По итогам жеребьевки короткой программы Щербакова попала в седьмую разминку, получив 35-й стартовый номер. Ее прокат намечен на 17:24 по московскому времени. Всего выступят 39 фигуристок.