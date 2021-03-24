На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме сегодня, 24 марта, состоятся короткие программы у женщин и спортивных пар.

Ранее жеребьевка, согласно которой представительницы сборной России выступят в шестой и седьмой разминках. Сначала на лед выйдет ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева — ее выступление ожидается в 16:32 по московскому времени. Далее из российских фигуристов состоится прокат Александры Трусовой из академии «Ангелы Плющенко», который намечен на 17:18. Сразу после этого программу откатает Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе.

Начало выступлений пар намечено на 20:30 по московскому времени. В пятую определилис подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов — они выйдут на лед под 17-м стартовым номером примерно в 23:27 по московскому времени. В заключительной, шестой разминке, выступят еще два российских дуэта. Под 21-м стартовым номером (первыми из четырех пар) на лед выйдут Евгения Тарасова/Владимир Морозов — примерное время проката 23:50 мск. Под 22-м номером короткую программу покажут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, их выход на лед запланирован на 23:56 мск.