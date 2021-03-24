Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Андрей Лунёв с нами! Только что прилетел на Мальту и присоединился к команде», — пишет аккаунт в твиттере сборной России.

Напомним, что вратарь «Зенита» заменил травмированного Сослана Джанаева. Отметим, что сегодня сборная России сыграет в квалификации чемпионата мира против сборной Мальты. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

Следующие матчи сборная России проведет против Словении и Словакии.