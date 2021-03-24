Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка страны Анна Щербакова высказалась на тему тренировочного проката и своего контента на чемпионате мира в Стокгольме.

По словам Щербаковой, на тренировках она всегда эмоциональная — как в лучшую, так и в худшую сторону. Фигуристка отметила, что за одну тренировку может десять раз обрадоваться или расстроиться из-за любого прыжка.

«Падения на тренировке? Важнее то, что будет на соревнованиях. А так – я делаю все, что могу, и это самое главное», — отметила Щербакова в интервью пресс-службе ФФКР.

Напомним, что фигуристка на тренировке пошла на исполнение трёх четверных прыжков, однако все три раза упала — с двух четверных флипов и с четверного лутца.

Короткую программу женщины покажут на ЧМ в среду, 24 марта. Медали будут разыграны уже в пятницу, когда спортсменки выступят с произвольными программами.