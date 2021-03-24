Игроки футбольного клуба «Тамбов» могли участвовать в манипуляциях по изменению хода матчей. В их отношении проводится проверка.

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что два игрока «волков» вызваны в РФС. В двух последних матчах РПЛ «Тамбов» потерпел крупные поражения — 0:4 от «Краснодара» и 0:5 от «Сочи». После 23 туров «волки» замыкают таблицу, им грозит вылет в ФНЛ (Д2).

О проверке по возможному участию в договорных матчах сообщили в службе коммуникаций РФС. «В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», — приводит ТАСС текст сообщения РФС.

Зимой «Тамбов» находился на грани банкротства и снятия с чемпионата России по причине финансовых проблем. В итоге клуб нашел способ доиграть сезон почти полностью обновленным составом.