Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина ждет предвзятого судейства в отношении россиянок на чемпионате мира в Стокгольме.

Делясь ожиданиями от женского турнира, Мишина намекнула, что российским фигуристкам придется бороться не только с соперниками. «В нынешнем накаленной обстановке нашим спортсменам надо проявить дух и характер, собраться. Потому что к нашим все-таки относятся предвзято, это все будет. Надеюсь, девочки покажут свое преимущество, хотя никто им зеленый свет просто так не включит», — сказала Мишина в интервью «Спорт-экспрессу».

Сегодня, 24 марта, на чемпионате мира проходит женская короткая программа. Произвольные прокаты состоятся через два дня, 26 марта, по ее итогам будут разыграны медали. Россию представляют Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова.