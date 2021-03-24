Выступающий за «Тамбов» российский нападающий Александр Еркин и белорусский полузащитник Дмитрий Герман подозреваются в игре на ставках. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что РФС начал проверку в отношении возможного участия игроков «Тамбова» в манипуляциях по изменению хода матчей. Подозрения вызвали два последних поединка команды в РПЛ против «Сочи» и «Краснодара», в которых «волки» потерпели крупные поражения — 0:5 и 0:4.

Еркин и Герман присоединились к «Тамбову» в феврале. Россиянин сыграл с «Динамо» и «Краснодаром», но не попал в заявку на матч с «Сочи». Белорус провел три матча, во встрече с «быками» он привез пенальти в ворота своей команды.

До «Тамбова» Герман выступал во втором по рангу дивизионе чемпионата Латвии за даугавпилский «Локомотив». Еркин также играл в Латвии за юрмальский «Ноа».