Председатель Комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга Антон Шандырь посетовал, что во втором по численности населения городе России не хватает секций для занимающихся спортом.

«У нас работает 70 специализированных спортшкол, где пропадают олимпийские и неолимпийские виды спорта, а также 18 районных центров физкультуры и спорта. Но ощутимый дефицит существует», — приводит слова Шандыря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» портал Abnews.ru.

Функционер сообщил, что с учетом «самозанятых» всего в городе занимаются спортом около 3 миллионов жителей, систематически — 2,5. Из них 80 тысяч детей тренируются в спортшколах. Еще 70 тысяч уже состоявшихся атлетов обучают олимпийским и неолимпийским видам спорта.