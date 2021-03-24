Футболисты сборной России проведут отборочный матч чемпионата мира-2022 против команды Мальты в обновленной белой форме.

В твиттере сборной России появилась фотография с изображением формы полевого игрока и вратаря. Вратарь выйдет на поле в салатовой футболке. Накануне состоялась презентация гостевой игровой формы национальной команды. Джерси выполнены в белом цвете с контрастными красными и синими линиями.

Матч Мальта — Россия пройдет вечером 24 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени. Первый канал запланировал прямую трансляцию поединка, из-за чего в сетке вещания пришлось подвинуться чемпионату мира по фигурному катанию в Стокгольме. Короткая программа у спортивных пар будет показана на Первом канале в записи.