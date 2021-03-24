Елена Файзутдинова, мама хоккеиста клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимура Файзутдинова, трагически скончавшегося после попадания шайбы в голову, заявила, что не винит в смерти сына игрока «Локо» Дмитрия Тювилина, после броска которого случилось несчастье.

Женщина призналась, что хотела бы встретиться с Тювилиным и просила об этом руководство МХЛ, но пока этого не случилось. «Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что никоим образом его не виню. Хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать еще лучше и сильнее», — сказала Елена Файзутдинова.

Трагедия произошла 12 марта во втором периоде матча плей-оф МХЛ. После попадания шайбы в голову Файзутдинов рухнул на лед. С площадки его эвакуировали на носилках, после чего госпитализировали в тяжелом состоянии. 16 марта стало известно о смерти хоккеиста. Похороны состоялись 18 марта в Челябинске.