Российский биатлонист Алексей Слепов, подозреваемый в нарушении антидопинговых правил за пропуск трех тестов в течение года, завершил карьеру и стал тренером. Об этом сообщил его наставник Валерий Храмоножкин.

В октябре прошлого года 34-летний спортсмен был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил, но вскоре РУСАДА возобновило расследование. По словам Храмоножкина, вердикта нет до сих пор, и неизвестно, когда он будет. «На этом фоне Алексей решил завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать и дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить», — цитирует наставника ТАСС.

Теперь Слепов тренирует детей в родном Владимире.

Слепов — трехкратный чемпион Европы, все три золота он завоевал на соревнованиях в Отепя (Эстония) в 2015 году. Его лучшее достижение на этапах Кубка мира — 4-е место в спринте Поклюки-2015. До перехода в биатлон в 2011 году он представлял Россию на международных стартах по лыжным гонкам.