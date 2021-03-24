Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер с осени не сможет заниматься футбольной деятельностью на протяжении еще 6 лет и 8 месяцев из-за нарушения кодекса этики ФИФА.

Санкции против швейцарского функционера вступят в силу 8 октября 2021 года — по истечении предыдущего срока отстранения. Вместе с 85-летним Блаттером под санкции угодил бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, — говорится в пресс-релизе организации.

Блаттер — 8-й президент в истории ФИФА. Он пришел на смену португальцу Жоау Авеланжу в июне 1998 года и находился у руля свыше 17 лет.

В сентябре 2015 году швейцарская прокуратура возбудила в отношении Блаттера уголовное дело по статьям «Преступная халатность» и «Хищение». В декабре Комитет ФИФА по этике отстранил швейцарца от футбольной деятельности до 8 октября 2023 года. Позже апелляционный комитет ФИФА скостил срок на два года. Блаттер обратил в Спортивный арбитражный суд, но тот не изменил решение о шестилетней дисквалификации.