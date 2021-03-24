Нидерландский легионер «Спартака» Квинси Промес сравнил нападающих сборной России Александра Соболева и Артёма Дзюбу.

Оба футболиста, представляющие «Спартак» и «Зенит», вызваны на отборочные мартовские матчи чемпионата мира-2022 против команды Мальты, Словении и Словакии.

По мнению Промеса, его одноклубник смотрится выигрышнее капитана сборной России. «Конечно же, Соболев сильнее! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца», — сказал нидерландец в интервью «Спорт-экспрессу».

Соболев моложе Дзюбы почти на десять лет. В нынешнем сезоне спартаковец забил 11 голов в 18 матчах. Зенитовец отметился 15 голами в 28 поединках.