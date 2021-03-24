Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался в негативном ключе о музыкальном исполнителе Моргенштерне.

Бывший чемпион Bellator в среднем весе раскритиковал рэпера. «Посмотрев на него, я понял, что это просто черт. А проще сказать — бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то шестерки. Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип «три шестерки» поет про «насосала», «пересосала» и «засосала», — возмутился Шлеменко в эфире YouTube-канала Александра Лютикова.

Ранее 36-летний спортсмен, одержавший 59 побед при 13 поражениях, уже осуждал творчество Моргенштерна. В частности, боец призывал запретить концерты с участием рэпера, а также присоединился к акции против Моргенштерна в рекламной кампании «Альфа-Банка».